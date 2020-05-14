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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 08:00
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 08:00

Luyindama onayı

Luyindama onayı

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Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın taraftarları transfer gündeminde yer alan Galatasaraylı Luyindama'ya onay verdi.

AKŞAM

İngiltere’de Wolverhampton taraftarlarının toplandığı sitelerden biri olan “wolves. vitalfootball.co.uk”, olası Luyindama transferinin takıma faydalı olup olmayacağını sordu. Taraftarların büyük bölümü Luyindama’ya onay verdi.

DIAGNE BEREKETİ

Bu arada Belçika basınında çıkan haberlere göre; Diagne için Nottingham Forest’ın devreye girmesinin ardından rekabete Watford da katıldı. Galatasaray ise Senegalli forvet için kendisine gelecek teklifl eri bekliyor.

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Luyindama onayı
Luyindama onayı

Luyindama onayı

Premier Lig kulübü Wolverhampton'ın taraftarları transfer gündeminde yer alan Galatasaraylı Luyindama'ya onay verdi.
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