Luyindama bereketi

AKŞAM
“Africafootunited” sitesi; “Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa, Luyindama’yla ilgileniyor. Pahalı bir satış gerçekleşebilir” yorumunu yaptı.
Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.
SARI-KIRMIZILI takımdan senelik 5 milyon euro garanti maaş ve 2 milyon euro opsiyon hakkı bulunan Falcao'nun ücretinde 1.5 milyon dolarlık indirim yapılmıştı.
Scout ekibi tarafından önerilen ve Fatih Terim'den tam not alan 23 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta'nın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun yerine transfer edilmesi planlanıyor.
İRAN basını, Milli Takım Teknik Direktörü Marc Wilmots'la Fenerbahçe arasında transfer görüşmeleri yapıldığını duyurdu.
THE Sun'ın haberine göre; İskoç ekipleri Celtic ve Rangers, Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer etmek istiyor.