Luyindama baskını

AKŞAM
BELÇIKA polisi önceki gün sabah erken saatlerinde Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı. Baskının nedeni menajer Christophe Hernotay ile yapılan oyuncu transferlerindeki usulsüzlük... Soruşturma dosyasına üç futbolcunun transferi girdi. Bunlar 2016’da Dinamo Bükreş’ten alınan Collins Fai, 2015’te Olimpiyakos’a kiralanan Sambou Yatabare ve 2017’de Mazembe’den alınıp 2019’da Galatasaray’a satılan Christian Luyindama... Halen Luyindama dahil birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Henrotay, kara para aklama ve yolsuzluk suçlarından açılan yasal davanın merkezinde bulunuyor... Belçika basınına yansıyan haberlere göre; Standard Liege Başkanın Henrotay ile yakın arkadaş olması onun bu soruşturmada yer almasına neden oldu. Cumhuriyet savcısı ise konuyla ilgili ayrıntı vermedi ancak çıkan haberleri ve aramaların yapıldığını doğruladı.
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”
Çin federasyonu, 22 Şubat’ta başlaması planlanan lig ve diğer tüm futbol liglerini erteleme kararı aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki yıldız oyuncularda endişeli bekleyiş var.
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi.
Ersun Yanal, oyuncularına “Başakşehir maçında olduğu gibi birlikte oynarsak bu maçı kazanırız. Saha içine konsantre olun” uyarısı yaptı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimsir oyuncularına, “Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin” talimatı verdi.