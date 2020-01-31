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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 08:00
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 08:00

Luyindama baskını

Luyindama baskını

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Belçika polisi, Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı. Sebebi ise transferlerdeki usulsüzlükler... Soruşturma dosyasında G.Saraylı Luyindama’nın transferi de bulunuyor.

AKŞAM

BELÇIKA polisi önceki gün sabah erken saatlerinde Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı. Baskının nedeni menajer Christophe Hernotay ile yapılan oyuncu transferlerindeki usulsüzlük... Soruşturma dosyasına üç futbolcunun transferi girdi. Bunlar 2016’da Dinamo Bükreş’ten alınan Collins Fai, 2015’te Olimpiyakos’a kiralanan Sambou Yatabare ve 2017’de Mazembe’den alınıp 2019’da Galatasaray’a satılan Christian Luyindama... Halen Luyindama dahil birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Henrotay, kara para aklama ve yolsuzluk suçlarından açılan yasal davanın merkezinde bulunuyor... Belçika basınına yansıyan haberlere göre; Standard Liege Başkanın Henrotay ile yakın arkadaş olması onun bu soruşturmada yer almasına neden oldu. Cumhuriyet savcısı ise konuyla ilgili ayrıntı vermedi ancak çıkan haberleri ve aramaların yapıldığını doğruladı.

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