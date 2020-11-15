Lütfü Baykuş hayatını kaybetti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çeşitli sezonlarda kulübümüzde teknik direktörlük yapmış Lütfü Baykuş'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Baykuş ailesi olmak üzere camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Lütfü Baykuş, Sivasspor'da 1968-1969, 1971-1972, 1975-1976, 1977-1978 ve 1986-1987 sezonlarında teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şube Başkanlığı da yapan Baykuş'un cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
Devre arasında 10 numara takviyesi yapması beklenen Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı'ya kancayı taktı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 28 yaşındaki milli futbolcunun Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da uzun süre gönderilecekler listesinde yer alan Ryan Babel, bu sezon kendini bulmaya başladı. 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak olan Hollandalı yıldızın böyle bir durumda maaşında indirime gitmesi bekleniyor.
Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde daha çok tapa sahip olmayı hedefliyor. Kendi oyun felsefesini takımına inandırmaya çalışan deneyimli teknik adam, 4 günlük çalışma döneminde önemli doneler elde etti.
Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, şu an boşta olan Oumar Niasse ile ilk görüşmesini yaptı. Yönetimin Senegalli golcüyle ilk teması olumlu geçerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşü alındıktan sonra resmi adımlar atılacak. Niasse, Beşiktaş'tan yıllık 1,5 milyon euro maaş talep ediyor.
Milli takım kampında koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'nin ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi. Demokratik Kongolu stoper, Angola maçı öncesi milli takım kampında sakatlandı.