Lukas Podolski'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Taraftarları çok üzecek ayrılık! Eski kulübüyle 3 yıllık anlaşma sağladı

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.