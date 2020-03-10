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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 12:04
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  • 10 Mart 2020 Salı 12:04

Lukas Podolski'den Antalyaspor'a 5 maçta 5 puanlık katkı

Lukas Podolski'den Antalyaspor'a 5 maçta 5 puanlık katkı

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Antalyaspor'un 34 yaşındaki Alman yıldızı Lukas Podolski, asist ve golleriyle takımına 5 puan kazandırdı.

Devre arasında Japonya’nın Vissel Kobe takımından Antalyaspor’a transfer olan Lukas Podolski, performansı ile göz doldurdu. İkinci yarıda takımının ilk iki maçında süre alamayan deneyimli futbolcu, diğer maçlarda yavaş yavaş süre almaya başladı. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11’de sahaya çıkan Podolski, performansı ve hırsı ile göz doldurdu. Podolski, Yeni Malatyaspor deplasmanında son 3 dakikada oyuna girip, takımına galibiyeti getiren golü atarken, 2-2 berabere tamamlanan Fenerbahçe karşısında da iki golün asistini yaptı. Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımına katkı veren Podolski, çok zor bir pozisyonda beraberlik golüne imza attı. Podolski, sahaya çıktığı 5 maçta takımına 5 puanlık katkı sağlamış oldu.

Çay tutkusu ile bilinen Podolski, ayrıca gözleme açması ile de kentte sempati topladı.

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