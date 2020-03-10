Lukas Podolski'den Antalyaspor'a 5 maçta 5 puanlık katkı

Devre arasında Japonya’nın Vissel Kobe takımından Antalyaspor’a transfer olan Lukas Podolski, performansı ile göz doldurdu. İkinci yarıda takımının ilk iki maçında süre alamayan deneyimli futbolcu, diğer maçlarda yavaş yavaş süre almaya başladı. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11’de sahaya çıkan Podolski, performansı ve hırsı ile göz doldurdu. Podolski, Yeni Malatyaspor deplasmanında son 3 dakikada oyuna girip, takımına galibiyeti getiren golü atarken, 2-2 berabere tamamlanan Fenerbahçe karşısında da iki golün asistini yaptı. Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımına katkı veren Podolski, çok zor bir pozisyonda beraberlik golüne imza attı. Podolski, sahaya çıktığı 5 maçta takımına 5 puanlık katkı sağlamış oldu.
Çay tutkusu ile bilinen Podolski, ayrıca gözleme açması ile de kentte sempati topladı.
Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçında çalınan penaltı için MHK'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarı-kırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular. Pozisyonun, Kalkavan'ın önünde olduğu, hakemin 'devam kararı' vermesi sonrasında oyunun devam etmesi gerektiği belirtildi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao, yaptığı 1 gol ve 1 asistle eski günlerine dönüş sinyali verirken son 7 maçta yaptıklarıyla da Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi geride bıraktı.
İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.
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Sivasspor'un evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini de Emre Kılınç kaydetti. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen başarılı futbolcuya Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.