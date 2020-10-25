Lukas Podolski yeni sezonda ilk golünü Medipol Başakşehir'e attı

Kırmızı-beyazlı formayla geçen sezon 9 lig maçında 2 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki Alman futbolcu, bu sezon ilk golünü dün takımının deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasında attı.
Podolski, Antalyaspor'un 5-1 mağlup olduğu maçın 14. dakikasında takımının tek golünü kaydeden isim oldu.
Bir şutu da direkten dönen Podolski, takım kaptanı olarak sahaya çıktığı Medipol Başakşehir mücadelesiyle bu sezon Süper Lig'de performans sergilediği maç sayısını 6'ya yükseltti.
- AMİLTON, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Antalyaspor'un Brezilyalı forveti Amilton, Medipol Başakşehir maçının 41. dakikasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 2 maç ceza alan Alman orta saha oyuncusu Sidney Sam'in yanı sıra Amilton'dan yoksun çıkacak.
- DEPLASMANDAKİ SON 2 MAÇINI KAYBETTİ
Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de son iki dış saha maçında puan alamadı.
Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Antalyaspor, 6. haftada konuk olduğu Medipol Başakşehir'e karşı ise farklı kaybetti.
Bu sezon ikinci mağlubiyetini de dış sahada yaşayan kırmızı-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz hakkında bir açıklama daha yaptı.
Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a 3-0 mağlup olan Schalke 04, 21 haftadır galibiyet yüzü görmüyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak Denizlispor maçında yeni transfer Josef de Souza'dan hem rakibin ataklarını karşılamasını hem de hücuma destek vermesini istedi.
Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'de golcüler bu sezon da suskun kaldı.
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine imza atan Yukatel Denizlispor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.