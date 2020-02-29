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aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:34
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:34

Lukas Podolski: Uzatmanın da uzatması oynandı

Lukas Podolski: Uzatmanın da uzatması oynandı

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Antalyaspor'da Lukas Podolski, ligin 24. haftasında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın geneline bakıldığında daha iyi olduklarını belirten Podolski, "Futbolun gerektirdiklerini yaptık. Ancak son dakika golüne engel olamadık. Futbol böyle bir şey. Hakem 5 dakika uzatma verdi, uzatmanın da uzatmasını oynattı. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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