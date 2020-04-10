Lukas Podolski pazar alışverişine çıktı

Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, alışveriş yapmak için ilçedeki cuma pazarına geldi. Pazarda halkın ilgisiyle karşılaşan Podolski, bol bol meyve ve sebze aldı. Podolski'nin alışveriş sırasında maske takması dikkati çekti.
Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e transferde müthiş haber. Tecrübeli çalıştırıcının gözdesi olan Adil Aouchiche'nin PSG ile anlaşamadığı açıklandı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılıların, oyun stili Zidane'a benzetilen Aouchiche için bir kez daha temasa geçeceği belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar bir süredir Brezilyalı dünya yıldızı Hulk'u transfer gündemine almıştı. Golcü futbolcunun formasını giydiği ülke olan Çin'den ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Kırmızı-Beyazlı ekipte gösterdiği performansla adeta göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda takıma dönecek olan 22 yaşındaki stopere yeni transfer gözüyle bakıyor.
Fenerbahçe, Gremio'nun 10 numarası Isaque Elias Brito için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler genç futbolcuya ‘Yeni Alex de Souza' gözüyle bakarken 22 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşı Aldemir dos Santos Ferreira, “Isaque umarım Fenerbahçe'ye gitmez” ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Fatih Terim gelecek sezon kampa götüreceği gençler konusunda çalışmalara devam ediyor. Deneyimli teknik adamın şimdiden 6 yeni ismi yeni sezon kampına dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.
Sarı-lacivertlilerde; son 2 sezonda ayrılan Giuliano ve Valbuena'nın yerleri dolmadı. Benzia, Zajc ve Kruse gibi hamleler beklentilerin gerisinde kaldı.