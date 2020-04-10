Lukas Podolski pazar alışverişine çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaştı Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaştı Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Terim'e gün doğdu! 'Yeni Zidane' PSG ile anlaşamadı Terim'e gün doğdu! 'Yeni Zidane' PSG ile anlaşamadı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e transferde müthiş haber. Tecrübeli çalıştırıcının gözdesi olan Adil Aouchiche'nin PSG ile anlaşamadığı açıklandı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılıların, oyun stili Zidane'a benzetilen Aouchiche için bir kez daha temasa geçeceği belirtildi.

Hulk Galatasaray ile görüştü Hulk Galatasaray ile görüştü Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar bir süredir Brezilyalı dünya yıldızı Hulk'u transfer gündemine almıştı. Golcü futbolcunun formasını giydiği ülke olan Çin'den ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

Sergen'in yeni jokeri Sergen'in yeni jokeri Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Kırmızı-Beyazlı ekipte gösterdiği performansla adeta göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda takıma dönecek olan 22 yaşındaki stopere yeni transfer gözüyle bakıyor.

Takım arkadaşı açıkladı: Umarım Fenerbahçe'ye gitmez Takım arkadaşı açıkladı: Umarım Fenerbahçe'ye gitmez Fenerbahçe, Gremio'nun 10 numarası Isaque Elias Brito için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler genç futbolcuya ‘Yeni Alex de Souza' gözüyle bakarken 22 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşı Aldemir dos Santos Ferreira, “Isaque umarım Fenerbahçe'ye gitmez” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim 5 genç yıldızı kampa götürecek Fatih Terim 5 genç yıldızı kampa götürecek Galatasaray'da Fatih Terim gelecek sezon kampa götüreceği gençler konusunda çalışmalara devam ediyor. Deneyimli teknik adamın şimdiden 6 yeni ismi yeni sezon kampına dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.