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aksam.com.tr
  • 10 Nisan 2020 Cuma 16:32
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  • 10 Nisan 2020 Cuma 16:32

Lukas Podolski pazar alışverişine çıktı

Lukas Podolski pazar alışverişine çıktı

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Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Serik ilçesinde cuma pazarında alışveriş yaptı.

Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, alışveriş yapmak için ilçedeki cuma pazarına geldi. Pazarda halkın ilgisiyle karşılaşan Podolski, bol bol meyve ve sebze aldı. Podolski'nin alışveriş sırasında maske takması dikkati çekti.

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