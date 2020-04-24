Lukas Podolski ligin başlayacağı tarihi iple çekiyor

Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Lukas Podolski, ilk kez kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'in 21. haftasında dış sahada Hes Kablo Kayserispor deplasmanında 2-2 sona eren maçta görev yaptı.
Podolski, yeni takımında bugüne kadar 1'i Türkiye Kupası, 6'sı Süper Lig olmak üzere 7 karşılaşmada 326 dakika süre aldı.
Takımına önemli katkı sunan Podolski, bu maçlarda 2 gol attı.
Podolski, kırmızı-beyazlı ekipteki ilk golünü, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları ve son 3 dakikasında forma giydiği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.
Yıldız oyuncu, 25. haftada deplasmanda 1-1 sona eren Gençlerbirliği maçında da takımının tek golüne imza atan oyuncu oldu.
Golcü futbolcu Podolski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada Antalya'daki evinde kendi bireysel antrenmanlarının yanında takımın iki günde bir uyguladığı telekonferans sistemine de dahil oluyor.
- Süper Lig özlemi
Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, kırmızı-beyazlı takım oyuncularının hepsinin futbolu çok özlediğini aktardı.
Herkesin en büyük temennisinin, salgının bitip, liglerin başlaması olduğuna değinen Süğlün, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ligler en kısa sürede yeniden başlar diye düşünüyoruz. Futbolcularımızla görüşüyorum. Podolski ile en son yaptığım telefonla görüşmesinde hem liglerin yeniden başlamasını hem de çocukları için okulların en kısa sürede açılmasını diledi. O da inanılmaz bir profesyonel. Kendi antrenmanlarını da devam ettiriyor. Antalyaspor olarak ligde ertelenen maçların oynanmaya başlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."
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