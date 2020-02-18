Lukas Podolski izin gününde tesislere gelerek idman yaptı

Antalyaspor Kulübünün açıklamasına göre, teknik direktör Tamer Tuna, dün oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından takıma bir gün izin verdi.
Yıldız oyuncu Podolski ise kendi isteği ile bugün antrenmana çıktı. Podolski, antrenörler Tahsin Tam ve Dolu Arslan gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bireysel antrenman gerçekleştirdi.
Kaleci antrenörü Özden Öngün de haftayı maçsız geçen genç kaleciler Yakup Mert Çakır ile Kadir Balcı'yı idmana çıkardı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce B.Münih’ten ayrılan Niko Kovac’la görüşüyor. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının F.Bahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi.
2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah beyazlılara geri dönebilir.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.
Fransa Ligi takımlarından Rennes'de kulüp başkanı (kulüp genel müdürü) pozisyonunda bulunan Olivier Letang'ın işine son verilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Rennes'in gündemine geldi.
Şimdiden yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'da gözler Mario Lemina'da. Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Gabonlu futbolcuyu yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor.
Beşiktaş'ta futbol şubesinin yapılanması için düşünülen Mircea Lucescu'dan son anda vazgeçilmesi üzerine kriz çıktı.
Konya’da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa’da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi, Fenerbahçe maçında formasına kavuşuyor. Ömer Bayram’ın sol bek pozisyonunda bekleneni verememesi nedeniyle, Fatih Terim Saracchi’yi mutlaka Fenerbahçe karşısında kullanmak istiyor.