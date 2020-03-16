Lukas Podolski: Çok güzel bir ülkeniz var

Küme düşme hattındaki takımların aldıkları skorların kendilerinde baskı oluşturduğuna değinen Alman yıldız, "Çok kritik 3 puan aldık, alttaki takımların kazanması bizi strese sokmuştu ama bunun üstesinden geldik, aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.
"BULUNDUĞUMUZ YERİ HAK ETMİYORUZ"
Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takımı mağlup ettiklerini vurgulayan Podolski, "Çok güzel bir ülkeniz var, huzurlu bir ülkede oynuyorum. 8 maçtır yenilmiyoruz ama puanlar da kaybettik. Şampiyonluk isteyen bir takıma karşı oynadık, biz de bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. İnsanlar maçtan sonra hangi takım üst sıralarda olmayı hak ediyor diye sorabilirler." diye konuştu.
"TÜRKİYE DAHA AZ ETKİLENİYOR"
Türkiye'nin koronavirüsten az etkilendiğini söyleyen Lukas Podolski, "Koronavirüs için ne diyebilirim ki, dünya üzerinde devam eden bir kriz var. Türkiye daha az etkileniyor. Huzurlu bir hayat var ama taraftarsız futbolun tadı tuzu yok. Taraftarımızı özledik. Umarım dünya bu krizi bir an önce atlatır." ifadelerini kullandı.
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