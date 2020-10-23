Luka Jovic hapis cezasıyla karşı karşıya

Real Madridli Luka Jovic'in Mart ayında karantina kurallarını hiçe sayarak ülkesine dönüp tekrar İspanya'ya gidiş macerasının 6 ay hapis ile cezalandırılabileceği konuşuluyor.
Avrupa'da koronavirüsün en etkin şekilde görüldüğü Mart ayında Real Madridli Luka Jovic, kız arkadaşının doğum günü partisine katılmak için İspanya'da Sırbistan'a gitmişti. Burada seyahati sonrasında karantinadan erken ayrıldığı ortaya çıkmış ve sonrasında ev hapsinden de kaçarak İspanya'ya dönmüştü.
Konunun yargıya taşınması ve soruşturmanın tamamlanmasıyla mahkemenin Luka Jovic'e 6 ay hapis cezası verebilmesi için iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Şimdilerde Jovic'in ülkesine dönüp savunmasını yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
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