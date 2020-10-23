Luka Jovic hapis cezasıyla karşı karşıya

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ister kiralık ister bonservisi ile gelebilir. Yönetim, Sergen Yalçın'la görüşecek, hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak.

Koronavirüs sebebiyle erteleme zorlaştırıldı Koronavirüs sebebiyle erteleme zorlaştırıldı TFF, Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı. Türk futbolunun 1 numaralı patronu, ligin ikinci yarısından itibaren takımların 30 olan kadro sayısını 35'e çıkardı.

2-0'dan geri döndük ama sonunu getiremedik! 2-0'dan geri döndük ama sonunu getiremedik! DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Villarreal deplasmanında çıkacak. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kafilede yoktu.

Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille farka koştu Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille farka koştu UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Efsane başkan uyardı: 'Avrupa cezası gelebilir' Efsane başkan uyardı: 'Avrupa cezası gelebilir' Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Şen, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri “şampiyon olacağız” diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa cezası alabileceğini başkan Ali Koç'un bu konuya odaklanması gerektiğini söyledi.