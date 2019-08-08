Luiz Gustavo'nun yıllık ücreti Fenerbahçe yönetimini şaşırttı

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Yaklaşık 1 aydır hem stoper hem de 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de Luiz Gustavo ismi sıcaklığını korurken, yıldız futbolcunun Süper Lig’e gelmek istemediği, hatta Brezilyalı oyuncunun aldığı yıllık ücretin bu transferin önündeki en büyük engel olarak görüldüğü ortaya çıktı.
COMOLLİ İNGİLTERE’DEN OYUNCU BAKACAK
Andre Villas Boas’ın kesinlikle bırakmayı düşünmediği Luiz Gustavo’nun Marsilya’da kalacağı anlaşılırken, 32 yaşındaki futbolcunun Lig 1 devinden yıllık 4-4,5 milyon civarında bir para kazandığı ve oyuncunun kulübünden ayrılmayı aklından geçirmediği ifade edildi. Transfer olması halinde Fenerbahçe’den yıllık en az 5 milyon Euro isteyeceği tahmin edilen Gustavo defteri kapanırken, Comolli’nin tıpkı Şükrü Hanedar gibi İngiltere’ye gideceği ve Premier Lig’de bazı yıldız isimlerle masaya oturacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.
Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.
2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yıldız golcünün yaptığı paylaşıma Fernando Muslera ve Ryan Donk cevap verdi, Abdurrahim Albayrak da bu yorumların ardından Falcao’yu takibe aldı.
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi biten eski yıldızı Martin Skrtel’e haber gönderdi.
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KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, “Mehsah için Galatasaray ve Fenerbahçe’yle görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasında bulundu.