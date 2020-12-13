Luiz Gustavo'dan olay itiraf: Rakiplere saygı göstermiyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor'a Kadıköy'de 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gustavo, “Rakiplerimize saygı gösterirsek şampiyon olabiliriz. Böyle yapmıyoruz” dedi.

Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı şok yaşadıklarını ifade eden Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor ancak böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti çünkü tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" dedi.

