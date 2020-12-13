Luiz Gustavo'dan olay itiraf: Rakiplere saygı göstermiyoruz

Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı şok yaşadıklarını ifade eden Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor ancak böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti çünkü tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" dedi.
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in sarı-lacivertli takım üzerine yaptığı sert yorumlar.
Yitirdiği 10 puanın 8'ini evinde kaybeden F.Bahçe, Malatya'yı mağlup ederek bu kötü seriye son vermek istiyor.