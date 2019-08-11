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aksam.com.tr
  • 11 Ağustos 2019 Pazar 10:05
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 10:11

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması: Her şey olabilir

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması: Her şey olabilir

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Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu ve "her şey olabilir" dedi.

Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki bir numaralı hedefi Luiz Gustavo, Reims'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adının Fenerbahçe ile anılmasına cevap veren Brezilyalı oyuncu, "Kariyerim boyunca her transfer döneminde adım başka takımlarla geçti. Bu beni endişelendiren bir şey değil çünkü ben her zaman bunu sevdim. Benim için en önemli şey burada olmak. Marsilya'dayım ve Marsilya taraftarı için uğraşıyorum, her şeyi bu kulüp için yapmaya çalışıyorum. Gerisi bana bağlı değil, birçok şey olabilir" dedi.

"FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR"

Marsilya'da mutlu olduğunu ancak transferde her şey olabileceğini kaydeden tecrübeli isim, "Söylediğim gibi ben burada mutluyum. Buradayım ve bu hikayenin devam etmesi için yardım etmeye hazırım ancak futbolda her şey olabilir. Şu anda odaklandığım konu kulübe yardım etmek ve iyi şeyler yapmak" diye konuştu.

Fenerbahçe'den ilk temasta 9 milyon euro isteyen Marsilya'nın 7 milyon euroya düştüğü kaydedilirken, görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

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