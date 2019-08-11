Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması: Her şey olabilir

Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki bir numaralı hedefi Luiz Gustavo, Reims'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Adının Fenerbahçe ile anılmasına cevap veren Brezilyalı oyuncu, "Kariyerim boyunca her transfer döneminde adım başka takımlarla geçti. Bu beni endişelendiren bir şey değil çünkü ben her zaman bunu sevdim. Benim için en önemli şey burada olmak. Marsilya'dayım ve Marsilya taraftarı için uğraşıyorum, her şeyi bu kulüp için yapmaya çalışıyorum. Gerisi bana bağlı değil, birçok şey olabilir" dedi.
"FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR"
Marsilya'da mutlu olduğunu ancak transferde her şey olabileceğini kaydeden tecrübeli isim, "Söylediğim gibi ben burada mutluyum. Buradayım ve bu hikayenin devam etmesi için yardım etmeye hazırım ancak futbolda her şey olabilir. Şu anda odaklandığım konu kulübe yardım etmek ve iyi şeyler yapmak" diye konuştu.
Fenerbahçe'den ilk temasta 9 milyon euro isteyen Marsilya'nın 7 milyon euroya düştüğü kaydedilirken, görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.
Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.
Kanarya, Sırp sol bek ile yaptığı ön protokole, “Kim anlaşmadan vazgeçerse 500 bin euro tazminat öder” maddesi koydu. Sportif Direktör Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürüyor.
İngiliz basını, Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred’in, Galatasaray’a 1 yıl kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını yazdı. Kulüpler arasında artık son görüşmeler yapılıyor!..
Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu ve "her şey olabilir" dedi.
Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.
Ersun Yanal, Muriqi'in performansından memnun olsa da şampiyonluk yarışında elinin güçlü olmasını istiyor. Yönetim bu problemi çözebilmek için temaslara devam ediyor.
Daha önce Süper Lig’e burun kıvıran Durmisi, F.Bahçe’den teklif alınca fikir değiştirdi. Sarı-Lacivertli formayı seve seve giyeceğini söyleyen Danimarkalı sol bek, “Kulübümle anlaşın, görüşelim” dedi.