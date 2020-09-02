Luiz Gustavo transferinde Fenerbahçelilere müjdeli haber geldi

Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi Luiz Gustavo sarı-lacivertli kulüpte kalıyor. Olimpik Lyon, Gustavo transferi için sok teklifini yaptı ve geri çekildi.
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin talep ettiği 8 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar yapan Lyon, Gustavo için son olarak 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi ve bu transfer için daha fazla bütçe ayrılmayacağını sarı-lacivertli yönetime iletti.
YÜKSEK BONSERVİS NEDENİYLE RAFA KALKTI
Teknik direktör Rudi Garcia'nın ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istediği Gustavo için son kararını veren Lyon Başkanı Aulas, Fenerbahçe'nin talep ettiği "yüksek bonservis" nedeniyle transfer sürecini askıya aldı.
Gustavo'nun transferi için transfer pazarında şu ana kadar istediği ekonomik şartları yakalayamayan Fenerbahçe, transfer döneminin son gününe kadar 6-8 milyon euro bandında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
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