Luiz Gustavo Trabzonspor'a özel hazırlanıyor

Fenerbahçe'de tüm takım Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına kilitlendi. 2-1'lik deplasmandaki yenilginin ardından Trabzonspor'u bu akşam sahasında yenerek finale çıkmak isteyen sarı-lacivertlilerde motivasyon üst düzeyde.
Bunun en güzel örneği de dünkü antrenmanda yaşandı. Takımın öne çıkan yıldızlarından Luiz Gustavo bugünkü maç öncesi konsantrasyonunu net bir ifadeyle belirtti. Kayserispor maçında attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Brezilyalı futbolcu kutlamasını 'kalp' işaretiyle yapmıştı.
Dünkü çalışmada benzer bir hareketi yapması istendi ancak Gustavo bu talebi geri çevirdi. "Şimdi savaşma zamanı" diyerek karşılık veren tecrübeli oyuncu; maça olan motivasyonunu ve hırsını gösterdi.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ayrıca şu anda takım içerisinde ilk kaybedilen Trabzonspor maçına oranla çok daha iyi bir hava var. İlk maç öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ın son maçına çıktığı biliniyordu. Arka arkaya alınan kötü sonuçlar ve lig yarışının erken bitmesi de motivasyonu azaltmıştı. Bugünkü maç öncesi çok daha pozitif bir hava var. Kayserispor maçının son dakikada hem de bir kişi eksik kazanılması, Tahir Karapınar'ın babacan tavrıyla takımı yönetmesi, Emre Belözoğlu, Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel'in liderliği ile artık futbolcular daha özgüvenli şekilde sahaya çıkıyor.
İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması tartışmalara neden oldu. Yazarımız Mustafa Sapmaz “Bu kural ilk günden beri sakatlık riski taşıyordu. Değişmeli” ifadesini kullandı. MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu ise “Döneminde bu uygulamanın doğru olmadığını dile getirdim” dedi.
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