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  3. Luiz Gustavo, İstanbul için kendini hazırladı! Yıldız oyuncu kalacağı evi bile belirledi

Luiz Gustavo, İstanbul için kendini hazırladı! Yıldız oyuncu kalacağı evi bile belirledi

Luiz Gustavo, İstanbul için kendini hazırladı! Yıldız oyuncu kalacağı evi bile belirledi

Fenerbahçe'nin transferi için Marsilya ile görüşmelerde bulunduğu Luiz Gustavo, İstanbul'da yaşamaya kendisini hazırladı.

Marsilya, Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmaya devam etse de Luis Gustavo, İstanbul için kendisini hazırladı.

Kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı kıran kırana devam ederken, Gustavo, İstanbul'da kalacağı evi, çocuğunun gideceği okulu dahi belirledi.

Ancak, Niang transferinde olduğu gibi fiyat attırmakta kararlı olan Marsilya henüz pes etmedi. 

Fenerbahçe, Fransızları ikna ettiği anda Brezilyalı orta saha oyuncusu İstanbul'a gelecek.

(Türkiye)

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