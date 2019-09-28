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  3. Luiz Gustavo: Böyle maçları oynamak ayrıcalıktır

Luiz Gustavo: Böyle maçları oynamak ayrıcalıktır

Luiz Gustavo: Böyle maçları oynamak ayrıcalıktır

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç olduğunu kaydeden Gustavo, "Bugün 3 puanla ayrılabilirdik buradan ama maalesef mümkün olmadı. Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlara iyi hazırlanıp, 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Derbinin öneminin maçtan önce farkında olduklarını söyleyen Sambacı, "Bizim için bu hafta çok normal geçti, herkes çok iyi hazırlandı. İki takım arasındaki rekabeti herkes biliyor. Benim için de iyi oldu, bizim gibi oyuncular için böyle maçlar oynamak ayrıcalıktır." ifadelerini kullandı.

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