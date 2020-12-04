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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 20:29
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Luis Suarez'in tartışmalı dil sınavında yeni detaylar ortaya çıktı

Luis Suarez'in tartışmalı dil sınavında yeni detaylar ortaya çıktı

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AA

Uruguaylı golcü Luis Suarez'in İtalya'daki Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde girdiği İtalyanca dil sınavına yönelik soruşturmayı yürüten Perugia Cumhuriyet Savcılığı, Juventus Kulübünün sınava ilişkin sürecin hızlandırılmasına yönelik çalıştığını tespit etti.

Perugia Cumhuriyet Savcısı Raffaele Cantone'nin İtalyan basınında yer alan açıklamasında, Suarez'in eylül ayında girdiği dil sınavına ilişkin süreçte Juventus Kulübünün, Uruguaylı golcünün dil sınavından geçmesi için üst düzeyden temas kurduğu belirtildi.

Söz konusu temasla, kulübün üniversite yönetiminden sınav içeriğinin bir şekilde oyuncuya önceden iletilmesini ve sürecin hızlandırılmasını talep ettiği basına yansıdı.

Ayrıca, soruşturmayla bağlantılı olarak mali polis, sınavı düzenleyen Perugia Yabancılar Üniversitesi Rektörü Giuliana Grego Bolli, sınavı yapan birimin müdürü Simone Olivieri, hocalardan Prof. Stefania Spina ile sınav komisyonu üyesi Prof. Lorenzo Rocca’ya 8 aylık görevden uzaklaştırma cezalarını tebliğ etti.

Konuya ilişkin soruşturma ve araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

SUAREZ'İN TARTIŞMALI DİL SINAVI

Yaz transfer döneminde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez’in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Suarez, İtalyan vatandaşlığını İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.

Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip, kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti. Kamuoyundaki iddiaların ardından Perugia Cumhuriyet Savcılığı, Suarez'in sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

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