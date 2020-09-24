Luis Suarez'den ayrılık açıklaması

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Atletico Madrid'in yeni transferi Luis Suarez, Barcelona'ya veda etti: "Buradan sadece bir futbolcu değil, duyguları olan bir insan gidiyor"

Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, bugün basın toplantısında konuştu ve Suarez'in basın toplantısı Barça TV'de de yayınlandı.

Atletico Madrid ile anlaşan ve Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, Barça TV'de gözyaşları eşliğinde konuştu; "Barcelona'da yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu beklenmedik bir olay! Barcelona'dan sadece bir oyuncu ayrılmıyor; aynı zamanda duyguları olan bir insan da gidiyor" dedi.

Barcelona'nın kendisine güvenmediğini dile getiren Suarez, "Barcelona yaşadığım bu 6 harika yıldan sonra gururlu ve tatmin edici bir şekilde ayrılabiliyorum ama burada duyguları olan bir insan gidiyor. Kulüpte geçirdiğim 6 yılla gurur duymalıyım ve şimdi gitme zamanının geldiğini anlıyorum, tek yapabildiğim Barça'ya her an için minnettar olmak. Başım dik olarak gidiyorum. Benim hakkımda çok şey söylenmişti ki bu doğru değil, bunu hak etmiyorum" şeklinde konuştu.

Luis Suarez: "Barcelona bana güvenmediğini söylediğinde masada birçok teklif vardı. Ben de Barcelona ve Real Madrid ile eşit şekilde rekabet edebilecek bir takıma gitmeye karar verdim. O da takım Atletico Madrid."

Atletico Madrid'e transfer sürecini de atlatan Luis Suarez, "Barcelona bana güvenmediğini söylediğinde masada birçok teklif vardı. Ben de Barcelona ve Real Madrid ile eşit şekilde rekabet edebilecek bir takıma gitmeye karar verdim. O da takım Atletico Madrid. Atletico Madrid'e büyük bir heyecanla katılıyorum, ama hala Barça'ya karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu düşünmedim. Henüz tam olarak sindiremedim" dedi.

Barcelona'da teknik direktör Koeman'ın kendisini istemediğinin altını çizen Suarez, "Koeman mı? Kararını kabul ettim, bunu bekliyordum. Buna saygı duydum ve geleceğimi çözene kadar onun altında çalışmaya devam ettim. Sözleşmemin süresi ne olursa olsun, kulübün ve oyuncunun değişmesi gerekiyor. Bu durumda, koç bana güvenmedi. Hepsi bu" dedi.

Çok yakın arkadaşı olan Messi hakkında da konuşan Suarez, "Lionel Messi ne düşündüğümü biliyor ve ben onun ne düşündüğünü biliyorum. Birbirimize tavsiye verecek kadar büyüğüz. Leo garip hissetti çünkü doğrudan bir rakibine gidiyorum, ama hiçbir şey ilişkimizi değiştiremez" şeklinde konuştu.