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aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 00:33
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Luis Suarez, koronavirüse yakalandı

Luis Suarez, koronavirüse yakalandı

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AA

Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

La Liga devi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da koronavirüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi.

Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

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