Luis Suarez, koronavirüse yakalandı

La Liga devi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da koronavirüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi.
Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı transferini devre arasında bitirmeye çok yakın. Bordo-Mavililer, oyuncunun menajeri ve aynı zamanda amcası olan İlhan Mallı ile şimdiden temaslara başladı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Yunus Mallı, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla transfer edilmesini istediği Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf ile temasların aylardır devam ettiği ortaya çıktı. Milli futbolcunun takımına baskı yapması Cimbom'un elini güçlendirirken Mustafa Cengiz ve ekibinin şimdiden resmi teklif üzerine yoğunlaştığı belirtildi.
18 Kasım'da deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.
Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmalarla sürdürdü.