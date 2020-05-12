  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 09:19
  • |
  • 12 Mayıs 2020 Salı 09:19

Luis Javier Suarez için en güçlü aday Galatasaray

Luis Javier Suarez için en güçlü aday Galatasaray

Paylaş

Galatasaray, 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Luis Javier Suarez Charris için Watford'un kapısını çaldı. Cimbom, Premier Lig ekibiyle anlaşması halinde futbolcu ve menajeriyle de görüşmelere başlayacak. Öte yandan başarılı golcü yaptığı açıklamada “Benimle ilgili sorular soran birkaç takım olduğunu biliyorum” dedi.

Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde yer alan Luis Suarez'in kiralık olarak formasını giydiği Zaragoza bölgesinin yerel gazetesi El Periodico, Kolombiyalı golcü için Lazio'nun herhangi bir teklifi olmadığını, menajeriyle temas kurmadığını ve oyuncuyla ilgilenmediğini yazdı.

YANIT BEKLENİYOR

Napoli ve Valencia dışında Atletico Madrid'in de Suarez ile anıldığı ancak bu takımların da herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.

Zaragoza'nın yeni bir kiralama dışında şansı kalmadığı ortamda Suarez için en ciddi rakiplerin Real Betis, Galatasaray ve Getafe olduğunu iddia etti.

EN CİDDİ GALATASARAY

Getafe ve Betis'in oyuncu ve menajeriyle temas kurduğu Galatasaray'ın ise ciddiyetini göstererek Watford'un kapısını çaldığını yazdı. Watford ile anlaşması durumunda Galatasaray'ın Suarez ve menajeriyle temas kurarak görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

FORVETE İKİ KOLOMBiYALI

Galatasaray, satın alma opsiyonu ile Luis Suarez'i kiralamayı planlarken eğer oyuncu alınabilir ve Radamel Falcao da ayrılmazsa forvette iki Kolombiyalı futbolcu görev yapacak.

LUIS SUAREZ: BENİ SORAN TAKIMLAR VAR

İspanya 2. Liginde yer alan Real Zaragoza'da başarılı bir performans sergileyen Luis Suarez de görüşmeleri yakından takip ediyor.

Genç golcü, El Desmarque gazetesine verdiği demeçte, "Watford dönmemi istiyor. Benimle ilgili sorular soran birkaç takım olduğunu da biliyorum. Ama henüz somut bir şey yok.

Zaragoza'ya gelmek bana kaliteli bir adım attırdı. Burada devam etmek istiyorum. Ama sonunda anlaşmalar yapmanız gerekiyor ve sezon sonunda karar verilecek" dedi.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İşte Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim

title

Fenerbahçe'den yıldız oyuncuya 3 milyon Euro'luk teklif

title

Ndiaye transferinde flaş gelişme! Adım adım Trabzon'a

Galatasaray çalışmalarına devam ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Kavgada yalnız kaldım Trabzon'u bıraktım
Kavgada yalnız kaldım Trabzon'u bıraktım

Kavgada yalnız kaldım Trabzon'u bıraktım

Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.

Muriqi'ye 'yükselecek'ler
Muriqi'ye 'yükselecek'ler

Muriqi'ye 'yükselecek'ler

West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.

Galatasaray'da yılın imzası tamam
Galatasaray'da yılın imzası tamam

Galatasaray'da yılın imzası tamam

Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.

Fener bu kez bombayı patlatıyor! 'Seve seve geliriz'
Fener bu kez bombayı patlatıyor! 'Seve seve geliriz'

Fener bu kez bombayı patlatıyor! 'Seve seve geliriz'

Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.

Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor?
Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor?

Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor?

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.

F.Bahçe yıldız isim için kesenin ağzını açtı!
F.Bahçe yıldız isim için kesenin ağzını açtı!

F.Bahçe yıldız isim için kesenin ağzını açtı!

Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.

Fatih Terim'den sürpriz yardımcı kararı
Fatih Terim'den sürpriz yardımcı kararı

Fatih Terim'den sürpriz yardımcı kararı

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.