Luis Javier Suarez için en güçlü aday Galatasaray

Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde yer alan Luis Suarez'in kiralık olarak formasını giydiği Zaragoza bölgesinin yerel gazetesi El Periodico, Kolombiyalı golcü için Lazio'nun herhangi bir teklifi olmadığını, menajeriyle temas kurmadığını ve oyuncuyla ilgilenmediğini yazdı.
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Napoli ve Valencia dışında Atletico Madrid'in de Suarez ile anıldığı ancak bu takımların da herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.
Zaragoza'nın yeni bir kiralama dışında şansı kalmadığı ortamda Suarez için en ciddi rakiplerin Real Betis, Galatasaray ve Getafe olduğunu iddia etti.
EN CİDDİ GALATASARAY
Getafe ve Betis'in oyuncu ve menajeriyle temas kurduğu Galatasaray'ın ise ciddiyetini göstererek Watford'un kapısını çaldığını yazdı. Watford ile anlaşması durumunda Galatasaray'ın Suarez ve menajeriyle temas kurarak görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
FORVETE İKİ KOLOMBiYALI
Galatasaray, satın alma opsiyonu ile Luis Suarez'i kiralamayı planlarken eğer oyuncu alınabilir ve Radamel Falcao da ayrılmazsa forvette iki Kolombiyalı futbolcu görev yapacak.
LUIS SUAREZ: BENİ SORAN TAKIMLAR VAR
İspanya 2. Liginde yer alan Real Zaragoza'da başarılı bir performans sergileyen Luis Suarez de görüşmeleri yakından takip ediyor.
Genç golcü, El Desmarque gazetesine verdiği demeçte, "Watford dönmemi istiyor. Benimle ilgili sorular soran birkaç takım olduğunu da biliyorum. Ama henüz somut bir şey yok.
Zaragoza'ya gelmek bana kaliteli bir adım attırdı. Burada devam etmek istiyorum. Ama sonunda anlaşmalar yapmanız gerekiyor ve sezon sonunda karar verilecek" dedi.
(Fotomaç)
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