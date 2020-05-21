Luis Enrique seyircisi futbola karşı

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü, Luis Enrique, Covid-19 salgını nedeniyle liglerin kapalı kapılar ardında devam etmesinden hoşnut değil.

Tecrübeli teknik adam, katıldığı telekonferans programında, "Seyircisiz futbol oynamak kız kardeşinle dans etmekten bile daha kötü. Almanya'daki a bazı maçlar izledim ve korkunçtu. Hakaretleri, her şeyi duyabilirsin ve bu anların samimiyetini kaybedebilirsiniz." dedi.

Geçen haftasonu Bundesliga, seyircisiz maçlara başlayan ilk büyük Avrupa ligi oldu ve futbolcular gol sevinçlerini sosyal mesafe kurallarına göre kutladı.

50 yaşındaki teknik adam, salgın nedeniyle evde geçen sürece futbolun iyi geleceğini ifade etti.

"Futbolun çok para üreten bir iş olduğunu unutmamalıyız. Taraftarlarla maç oynamak bu şartlarda uzak görünse de insanların salgın süreciyle başa çıkmalarına yardımcı olacaktır. Futbol veya basketbol tutkunuysanız maç izlemek her zaman ilgi çekicidir. Ancak bu şartlar altında futbol biraz tuhaf."

İngiltere'da bazı futbolcuların geri dönüş konusundaki endişelerine de değinen Enrique, "Bir oyuncu olarak mümkün olan en kısa sürede sahaya geri dönmek isterdim. Hiçbir korkum olmazdı." dedi.