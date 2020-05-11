Luigi Datome: Bu sezon Obradovic'e çok büyük hayal kırıklığı yaşattık

Datome, sarı-lacivertli takımın performansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen THY Avrupa Ligi'nin geleceği ve başantrenör Zeljko Obradovic ile ilgili AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
İtalyan basketbolcu, 2017'de şampiyonluğa ulaştıkları, 2016 ve 2018'de ise final oynadıkları THY Avrupa Ligi'nde bu sezon istenilen sonuçları alamadıklarını belirtti.
Sezon başında tam takım olarak bir arada çalışma şansı elde edemediklerini aktaran Datome, "Takımda çok fazla sakat oyuncu vardı. Fiziksel olarak hazır değildik. Dünya Kupası'ndan gelen oyuncular vardı. Çok az birlikte antrenman yaptık ve hemen lige başladık. Salgından önceki süreçte ise toparlanmaya başlamıştık. Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa Ligi'nde de son 12 maçın 8'ini kazandık. İyi gidiyorduk. İnsanlar çok alıştı tabii. Son senelerde Disney World'de gibiydik. Hep aynı şeyi bekliyorlar ama buna ulaşmak kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.
Çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarının altını çizen Luigi Datome, "Sezona bu şekilde devam etseydik THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara gidebileceğimize inanıyordum. Eminim play-off'larda bizimle karşılaşacak takım çok mutlu olmayacaktı." şeklinde konuştu.
- "Eminim sağlık ön planda olacak"
Datome, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasının çok kolay olmayacağını aktardı.
Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan İtalyan basketbolcu, "Sadece oyuncuların değil herkesin güvenliğini sağlamak gerekiyor. Oyuncunun hasta olup, ailesine ve çevresine de bulaştırması söz konusu. Bütün bunların güvenlik altına alınması lazım. Uzun süredir bekliyoruz. Ne kadar egzersiz yapsak da sağlık açısından sıkıntılı bir dönem olabilir. THY Avrupa Ligi için 24 Mayıs'ta karar verilecek. O zamana kadar çok şey değişebilir. Liglere tekrar başlamanın çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Eminim sağlık her zaman ön planda olacak. En iyi kararın verileceğine inanıyorum." diye konuştu.
Avrupa Ligi Oyuncular Birliği Başkanlığını da yapan Datome, bu süreçte basketbolcuların maaşlarıyla ilgili yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- "Obradovic'e çok büyük hayal kırıklığı yaşattık"
THY Avrupa Ligi'nde Rus ekibi CSKA Moskova ile deplasmanda yaptıkları maçta başantrenör Zeljko Obradovic'in molada kendisiyle ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı diyaloğun medyada yer aldığını hatırlatılması üzerine Datome, şunları kaydetti:
"Aslında bu yaşadığımız olaylar hayatımızın bir parçası. Obradovic ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bana ne kadar saygı duyduğunu biliyorum. Beni sahaya sürdüğünde verdiği dakikalar bana ne kadar güvendiğinin en güzel göstergesi. Bu sezon Obradovic'e çok büyük hayal kırıklığı yaşattık. Kendimiz de hayal kırıklığı yaşadık. O da değişik reaksiyonlar gösterdi. Bu sadece kameraya yansımış oldu. Üzüntüm bunun kameralara yansıması. Bu, bizim hayatımızın bir parçası."
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