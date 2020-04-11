Datome: “Ali Koç, Türkiye'nin en zenginlerinden. Şubenin kapatılacağını veya küçülmeye gideceğini düşünmüyorum.”

AKŞAM

Koronavirüs, spor ekonomisini de derinden sarstı. Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli oyuncusu Datome, La Gazzetta dello Sport’un sorularını yanıtladı. İtalyan oyuncu, “Şu anda Türkiye’deki koronavirüs rakamları, İspanya ve İtalya seviyesinde değil. Umarım o seviyelere de gelmez. Kriz sebebiyle basketbol şubesinin küçüleceği veya kapatılacağı yönündeki söylentiler sürekli konuşuluyor” dedi. Datome, “2015’ten beri buradayım. Kulübün dinamiklerini biliyorum. Kesinlikle sıkıntıları aşacağız. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve Başkan Ali Koç, Türkiye’nin en zengin insanlarından biri... Zaten kişisel olarak da bizimle konuştu. Birkaç yıl önce de problem olmuştu ama paralarımızı aldık. Maaş kesintisi konusunu bilmiyorum. Ama herkes üzerine düşeni yapmalı” diye konuştu.