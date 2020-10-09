Lucescu: 'Inter Merih Demiral için benimle görüştü'

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Mircea Lucescu, Merih Demiral ile ilgili Inter'in ilk harekete geçen olduğunu ancak Juventus'un daha çabuk davranarak transferi bitirdiğini söyledi.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral ve Juve'nin yeni teknik direktörü Andrea Pirlo hakkında konuştu.

Lucescu, milli takımdan eski öğrencisi Merih Demiral ile ilgili olarak TuttoSport'a, "Inter'in eski scout'u Adelio Moro, Türkiye'ye geldi ve Inter için Merih Demiral'ı izledi. Inter Sportif Direkötrü Javier Zanetti'nin yardımcısı Ivan Zamorano, beni arayıp Merih Demiral'ı sordu. Inter, Merih Demiral'ı çok istedi ama Juventus, herkesten daha çabuk davranarak bu transferi bitirdi." cevabını verdi.

"PIRLO, PEP VE ZIDANE GİBİ OLACAK"

Pirlo ile ilgili gelen soruya ise Lucescu, "Pirlo'nun bir gün teknik direktör olacağını biliyordum. Pep Guardiola ve Zinedine Zidane gibi olacak. Andrea Pirlo, bir şampiyondu ve teknik direktör olarak da bir şampiyon olacak, en iyilerden biri olarak anılacak." yorumunu yaptı.

"CRISTIANO RONALDO, MARADONA GİBİ"

75 yaşındaki teknik adam, Cristiano Ronaldo ile ilgili olaraksa, "Ronaldo, Maradona gibi. Hangi takıma giderse gitsin başarılı oluyor. CR7'ye karşı oynayan her takım endişelidir. Her zaman gol atıyor ve kararlı bir şekilde saldırıyor. Biz de Dinamo Kiev olarak Juventus'a karşı en iyi performansımızı ortaya koymak zorundayız. Sorun şu ki, sadece Ronaldo'yu durdurmaya çalışırsan Dybala, Morata, Kulusevski ve Chiesa gibi yıldızlara ne yapacaksın?" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.