Lucescu: 'Hakan'ın Napoli'ye transfer olması gerek'

Milli takımımızın eski teknik direktörlerinden Lucescu İtalya'da katıldığı bir programda ülkemizi yurtdışında temsil eden futbolcularımız ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaparken, Hakan Çalhanoğlu'na da transfer tavsiyesinde bulundu.

Juventus formasını terleten Merih için 'Harika bir profesyonel' tabirini kullanan tecrübeli teknik adam Zeki Çelik'i de ilk kez 2. ligde oynarken A Milli takıma kendisinin aldığını söyledi.

Roma forması giyen Cengiz Ünder için de "Olgunlaşması ve en iyilerden biri olması zaman alacak ancak bunu başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullanan Lucescu ismi Napoli ile anılan Hakan Çalhanoğlu'na da tavsiyelerde bulundu.

Başarılı teknik adam Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olarak, "Onun için Napoli'ye gitmek iyi bir transfer olacaktır. Hakan için hava değişikliğinin zamanı geldi" dedi.

(beIN SPORTS)