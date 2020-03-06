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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 11:59
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  • 06 Mart 2020 Cuma 11:59

Lucescu Fenerbahçe'ye şartlarını bildirdi

Lucescu Fenerbahçe'ye şartlarını bildirdi

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Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe Yönetimi'nin görüştüğü ilk isim Mircea Lucescu oldu. 74 yaşındaki teknik adam, sarı lacivertli yönetime 'şartlı evet' dedi.

Trabzonspor maçının ardından Ersun Yanal'la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'de teknik adam arayışı devam ediyor.

İLK GÖRÜŞÜLEN İSİM

Yönetimin görüştüğü ilk isim olan Mircea Lucescu'nun Sarı-Lacivertliler'e 'şartlı evet' dediği öğrenildi. 74 yaşındaki Rumen hocanın, "Futbolu tek başına yönetirim. Transferleri ben belirlerim. Sportif direktör istemem" şartlarını masaya koyduğu ifade ediliyor.

HEDEF ÇARŞAMBA!

Fenerbahçe yönetimini önümüzdeki günlerde listedeki diğer isimler olan Roger Schmidt, Niko Kovac, Bruno Labbadia ve Leonardo Jardim ile de görüşecek. Hedef çarşambaya kadar hoca krizini çözmek. (Takvim)

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