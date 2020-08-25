Lucas Biglia'nın ilk tercihi Trabzonspor

34 yaşındaki tecrübeli ön libero, kariyerine ülkesinin takımlarından Argentinos’ta başladı. 2005’te İndependiente’ye transfer olan Lucas Biglia, Avrupa’da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giydi. Biglia bir dönem Galatasaray’ın da transfer gündemine girmişti.
KARADENİZ DERBİSİ
Öte yandan Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi belli oldu. Buna göre Bordo-Mavililer ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçında ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'ın boşluğunu Cyle Larin ile dolduracak. Kartal'ın bugün tur için gol ve gollere ihtiyacı var. Bu zor görev ise Burak'ın yokluğunda Kanadalı'nın omuzlarında olacak. Kiralıktan dönen Kanadalı bunu başarırsa Beşiktaş'ta kalıcı olmanın da adeta imzasını atacak.
Orta sahaya 3 takviye yapmayı isteyen Galatasaray'da Lemina ve Seri defteri kapanmadı. İki oyuncu da indirime gitmeyi kabul etti.
İtalyan basını Torino'nun, Milan'la sözleşmesi biten Lucas Biglia ile anlaştığını ancak oyuncunun masada bulunan Trabzonspor teklifi nedeniyle beklemeye geçtiğini iddia etti.
PAOK maçı öncesi Beşiktaş'a yönelik tehdit ve tahrik içerikli mesajlar olsa da Yunan makamları, “Hiçbir olay çıkmayacak. Her türlü önlemi aldık. Rahat olun” diye güvence verdi.
Transfer sezonunun hızlı takımı Sarı-Lacivertliler, stopere de bir takviye yaptı. Kanarya, İspanyol ekibi Las Palmas'tan Uruguaylı Lemos'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki stoper için 1.5 milyon euro bonservis bedeli verilecek.3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Mauricio Lemos'a ise yıllık 900 bin euro ödenecek.
TFF yönetim kurulu bugün toplanıyor. Yapılacak toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının açıklanması bekleniyor.