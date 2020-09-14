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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:33
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Lucas Biglia, resmen Fatih Karagümrük'te

Lucas Biglia, resmen Fatih Karagümrük'te

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü Arjantinli orta saha Lucas Biglia'yı transfer ettiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük, Arjantinli orta saha Lucas Biglia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbol kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi. Biglia ayrıca 58 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti.

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