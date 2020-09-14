Lucas Biglia, resmen Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Arjantinli orta saha Lucas Biglia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Futbol kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi. Biglia ayrıca 58 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti.
FATİH KARAGÜMRÜK TRANSFERİ BU VİDEOYLA DUYURDU
Fatih Karagümrük, transferi bu videoyla duyurdupic.twitter.com/JqP17SWMd3— Akşam Spor (@aksamspor) September 14, 2020
Sarı kırmızılıların anlaştığı Wilshere'ın gelecek hafta İstanbul'da olması bekleniyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki sağ bek Ezequiel Schelotto'ya teklif götürdüğünü iddia etti.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelen Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Trabzonspor'da sakatlık kâbusu devam ediyor.
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
Forvet transferini artık tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'le anlaşma sağladı.