Löw tarihi hezimet sonrası konuştu: 'Zifiri karanlık bir gün'

Almanya'nın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık tariihi yenilgi sonrasında teknik direktör Joachim Löw açıklamalarda bulundu.
Löw maçı çevirmek için yaptıkları hiç bir hamlenin tutmadığını söyleyerek maçta yaptıkları hatalardan ders almaya çalışacaklarını söyledi. Löw maç sonu açıklamalarında, "Yaptığımız hiç bir şey işe yaramadı. Bizim için zifiri karanlık bir gün. Bugün her şey her açıdan kötüydü. Sonunda geri çekilmek zorunda kaldık. Bu büyük hayal kırıklığını analiz etmeli ve sonrasında neleri değiştirebileceğimize bakacağız" sözlerini kullandı.
Kadro seçimleri ve son dönemde aldığı mağlubiyetler nedeniyle Milli Takım'daki görevinin tehlikede olup olmadığına ilişkin sorulara ise, "İşim için endişelenmem gerekip gerekmediğini başkalarına sormalısınız" cevabını verdi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak rövanşı almak ve grubu 9 puanla tamalamak istediklerini söyledi.
NBA'de takas döneminin açılmasının ardından takımlar arası değişiklikler yapılmaya devam ediyor. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, Sacramento'ya takas edildi. Milwaukee, bunun karşılığında Bogdanovic'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9'uncu haftasında İspanya deplasmanında TDS Baskonia'ya 86-68 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih'e 74-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skoreri attığı 19 sayı ile Anadolu Efes'ten Tibor Pleiss oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşarken, Bayern Münih 7. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih ekibine 74-71 yenildikleri maçın son bölümünü istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs pandemisine karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı buna göre tüm spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya devam edecek, halı sahalar da faaliyetlerine ara verecek.