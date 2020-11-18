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aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 07:41
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Löw tarihi hezimet sonrası konuştu: 'Zifiri karanlık bir gün'

Löw tarihi hezimet sonrası konuştu: 'Zifiri karanlık bir gün'

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Almanya teknik direktörü Joachim Löw, 6-0'lık İspanya yenilgisi sonrasında görevine devam edip etmeyeceğine yönelik sorulara "İşim için endişelenmem gerekip gerekmediğini başkalarına sormalısınız" sözleriyle karşılık verdi.

Almanya'nın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık tariihi yenilgi sonrasında teknik direktör Joachim Löw açıklamalarda bulundu.

Löw maçı çevirmek için yaptıkları hiç bir hamlenin tutmadığını söyleyerek maçta yaptıkları hatalardan ders almaya çalışacaklarını söyledi. Löw maç sonu açıklamalarında, "Yaptığımız hiç bir şey işe yaramadı. Bizim için zifiri karanlık bir gün. Bugün her şey her açıdan kötüydü. Sonunda geri çekilmek zorunda kaldık. Bu büyük hayal kırıklığını analiz etmeli ve sonrasında neleri değiştirebileceğimize bakacağız" sözlerini kullandı.

Kadro seçimleri ve son dönemde aldığı mağlubiyetler nedeniyle Milli Takım'daki görevinin tehlikede olup olmadığına ilişkin sorulara ise, "İşim için endişelenmem gerekip gerekmediğini başkalarına sormalısınız" cevabını verdi.

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