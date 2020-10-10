Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğuna Jimmy Butler 'dur' dedi: 3-2

SPOR GÜNDEMİ

Kriz tırmanıyor! Hocanın raporuna rağmen yönetim dediğini yaptı Kriz tırmanıyor! Hocanın raporuna rağmen yönetim dediğini yaptı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.

Fener'e transferi meğer bu yüzden yatmış! Fener'e transferi meğer bu yüzden yatmış! Fenerbahçe'de uzun süre gündemi meşgul eden Mario Mandzukic transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.

Oynamak istediği sistemi açıkladı! Terim'e mesaj Oynamak istediği sistemi açıkladı! Terim'e mesaj Radamel Falcao: “9 numara oynarken sahada daha efektif bir oyuncuyum. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hücumda hareketlilik daha fazla artıyor.”

'Telles'in fiziği yetersiz' 'Telles'in fiziği yetersiz' Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan, Manchester United'a transfer olan Alex Telles hakkında İngiliz basınına konuştu.

Nwakaeme dönüyor Nwakaeme dönüyor Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme, pazartesi takıma katılıyor.