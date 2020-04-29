Los Angeles Lakers'dan alkışlanacak hareket

ABD’de koronavirüs salgınından etkilenen KOBi’lere destek amacıyla verilen maddi destekten faydalanan Los Angeles Lakers, hükümet tarafından dağıtılan 349 milyar doların iki haftada tükendiğini öğrenince, aldığı 4.4 milyon doları iade etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Lakers, söz konusu programdan destek almaya hak kazanmıştı. Ancak programdaki paranın tükendiğini öğrenince, bizden daha fazla ihtiyacı olanlara gitmesi için bize ödenen rakamı iade etmeye karar verdik” denildi. Forbes’a göre 4.4 milyar dolar değeri bulunan Los Angeles Lakers Kulübü’nün yıllık 434 milyon dolar geliri bulunuyor.
Yok böyle fedakarlık
Birçok kulüpte futbolcu maaşlarında kesintiler veya ertelemeler yapılıyor... İngiltere Kuzey Premier Ligi (Ülkedeki futbol piramidinde 7. seviyeye tekabül ediyor) ekiplerinden Stocksbridge Park Steels’ta ise oyuncular ve teknik heyet bir adım öteye giderek, kulüplerini kurtarmak için tüm maaşlarından feragat etti. Yönetim yaptığı açıklamada “Teknik direktörümüz ve oyuncularımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
(Hürriyet)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki yardımcısıyla da yolları ayırıyor... Tecrübeli teknik adam yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi.
Geçen yıldan yerlilere borcu olan yönetim, bu yıl da sadece ocak maaşını ödedi... Geçtiğimiz sezonda yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan Fenerbahce, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi. Toplam 130 milyonu aşan borcu ödemek için sadece 2 ay süre var.
Trabzonspor'un 7 şampiyonluk görmüş efsanesi Necati, eski derbileri anlattı: “Sahada kimseyi tanımazdık. Ancak maç bitince asla en küçük bir gerginlik olmazdı. Mesela Fenerbahçe ile çok çekişirdik. Eğer maçtan sonra İstanbul'a dönememişlerse bir araya gelip, beraber mangal yapardık.”
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.
Galatasaray'da yönetim dev bir ekonomik plana imza atmak üzere. Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezon takımda tutulmasını istedi. Başarılı antrenör, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili “Onunla ilgili önemli planlarım var, potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım” dedi.