Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, NBA play-off serilerinde öne geçti

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, play-off ilk tur serisi üçüncü maçında konferans 8'incisi Portland Trail Blazers'ı 116-108 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.
Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double" yaparken, Anthony Davis 29, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performansı ile CJ McCollum'un 28, Carmelo Anthony'nin 20 sayılık katkısı mağlubiyeti önleyemedi.
- BUCKS'TA ERSAN İLYASOVA SÜRE ALDI
Doğu Konferansı birincisi Milwaukee Bucks, 8'inci sıradan play-off'lara giren Orlando Magic'i 121-107 yenerek, ilk tur serisinde 2-1 üstünlük yakaladı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 35 sayı, 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Khris Middleton'ın 17, Brook Lopez'in 16 sayı bulduğu Bucks'ta, sakatlığı nedeniyle serinin ilk iki maçında forma giyemeyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 3 dakika 3 saniye süre aldı.
Magic'te D.J. Augustin'in 24, Nikola Vucevic ve Terrence Ross'un 20'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
- SONUÇLAR
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 116-108 (2-1)
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 121-107 (2-1)
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-119 (2-1)
Indiana Pacers-Miami Heat: 115-124 (0-3)
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