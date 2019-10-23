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Los Angeles Lakers sezona Los Angeles Clippers mağlubiyetiyle başladı

Los Angeles Lakers sezona Los Angeles Clippers mağlubiyetiyle başladı

NBA açılış gününde Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Staples Center'da oynanan mücadeleyi 112-102'lik skorla Clippers kazandı.

Lakers, ilk çeyreği 25-22 önde geçerken, ikinci çeyrekte öne geçen Clippers devreye 62-54 önde girdi. Lakers, ikinci yarıda tekrar skor ortak oldu ve son çeyreğe 85-85 eşitlikle girildi. Son çeyrekte Lakers'a karşı iyi savunma yapan Clippers, sadece 17 sayıya izin verdi ve maçı 10 sayı farkla kazandı.

Clippers'ın yeni yıldızı Kawhi Leonard, 30 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalma ile yıldızlaştı. Lou Williams 21 syı, Montrezl Harrell 17 sayı, JaMychal Green ise 12 sayı ile diğer öne çıkan isimler oldu.

Lkaers'ın en skoreri 28 sayı ile Danny Green oldu. Anthony Davis 25 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist ile oynadı. LeBron James ise 36 dakikada 18 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist istatistikleri yakaladı.

(Sporx)

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