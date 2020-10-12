Los Angeles Lakers seriyi 4-2 kazanarak NBA şampiyonu oldu

NBA final serisi sona erdi ve 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek durumu 4-2'ye getirdi ve NBA şampiyonu oldu.

NBA'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers oldu.

CELTICS'İ YAKALADI

Son şampiyonluğunu 2010'da kazanan Los Angeles Lakers, bu şampiyonlukla toplam 17. kez NBA'de zafere ulaştı. Lakers kazandığı 17'nci şampiyonlukla, Boston Celtics'in elinde tuttuğu "NBA'in en başarılı takımı" unvanına ortak oldu.

Finaller MVP'si Los Angeles Lakers'ın süper starı LeBron James oldu. Bu başarıyı 4. kez yaşayan LeBron James, 3 farklı takım ile NBA Finaller MVP’si ödülünü kazanan ilk ve tek oyuncu oldu.

3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYON OLDU

Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen Lebron James, Cleveland Cavaliers ve Heat formasıyla kazandığı yüzüğe, Lakers formasıyla da ulaşmayı başardı.