Los Angeles Lakers seriyi 4-2 kazanarak NBA şampiyonu oldu

NBA'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers oldu.
CELTICS'İ YAKALADI
Son şampiyonluğunu 2010'da kazanan Los Angeles Lakers, bu şampiyonlukla toplam 17. kez NBA'de zafere ulaştı. Lakers kazandığı 17'nci şampiyonlukla, Boston Celtics'in elinde tuttuğu "NBA'in en başarılı takımı" unvanına ortak oldu.
Finaller MVP'si Los Angeles Lakers'ın süper starı LeBron James oldu. Bu başarıyı 4. kez yaşayan LeBron James, 3 farklı takım ile NBA Finaller MVP’si ödülünü kazanan ilk ve tek oyuncu oldu.
3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYON OLDU
Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen Lebron James, Cleveland Cavaliers ve Heat formasıyla kazandığı yüzüğe, Lakers formasıyla da ulaşmayı başardı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya Milli Takımı ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında kazanmaya daha yakın taraf olduklarını belirterek “İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz.” dedi.
Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, 1-1 biten Türkiye maçının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çerçesov, Türkiye'ye karşı 90 dakika baskı yapmanın mümkün olmadığını, Almanya'nın bile 90 dakika baskı yapamadığını ve Türkiye'nin mücadelenin ikinci yarısında daha güçlü olan taraf olduğunu ifade etti.
A Milli Takımımızın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçta, ikinci yarıda oyuna girmesiyle fark yaratan Cengiz Ünder, mücadeleyi değerlendirdi.
Milli Takım'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, Rusya'yla 1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan ancak İstanbul'da kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunduğundan dolayı ay-yıldızlı ekibe katılmadığını açıkladı.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 10 maçla sona erdi.