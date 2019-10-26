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  3. Los Angeles Lakers sahasında Utah Jazz'ı yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı

Los Angeles Lakers sahasında Utah Jazz'ı yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı

Los Angeles Lakers sahasında Utah Jazz'ı yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 95-86 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Utah Jazz'ı 95-86 yenerek sezonun ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Anthony Davis ise 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sezon ikinci maçında ilk mağlubiyetini alan Jazz'da Donovan Mitchell'ın 24, Mike Conley'nin 13 sayılık performansları yenilgiyi önleyemedi.

- Çekişmeli maç Nuggets'ın

Normal süresi 95-95 eşitlikle sona eren günün çekişmeli mücadelesinde Denver Nuggets, sahasında Phoenix Suns'ı 108-107 yendi.

Sezona 2'de 2 yaparak başlayan ve Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükselen Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 27 sayı ve 7 ribaunt, Malik Beasley ise 17 sayıyla skora katkı sağladı.

Suns'ta Kelly Oubre 23 sayı ve 8 ribauntla takımın en skorer oyuncusu olurken, Frank Kaminsky 19 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Toronto Raptors: 112-106

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 99-121

Brooklyn Nets-New York Knicks: 113-109

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 116-123

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 102-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 85-97

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 108-107 (uzatmada)

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 112-122

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 95-86

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