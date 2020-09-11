Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti

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Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi İtalyan devi Lazio'ya satmasının ardından Çaykur Rizespor ile Sarı-Lacivertliler arasında kriz patlak verdi. Kosovalı golcünün sonraki satışından yüzde 15 payı olan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin para yerine oyuncu teklifini reddetti.

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.

Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler Pandeminin gölgesinde 2020-21 sezonunun açılışını bugün Rize'de Ç.Rize ile Fenerbahçe yapıyor.

Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı Son olarak Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 925 bin euro harcama limiti kaldı.

3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti 3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti Beşiktaş daha önce prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı detaylı bir sağlık testine sokacak. Raporların olumlu olması halinde tecrübeli forvetle sözleşme imzalanacak. Bu arada Porto'da 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk teklifini kabul etti.