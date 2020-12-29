Los Angeles Lakers evinde Portland Trail Blazers'a boyun eğdi

NBA'de bu gece 5 karşılaşma oynandı.
Evinde Portland Trail Blazers'ı konuk eden son şampiyon Los Angeles Lakers parkeden 107-115'lik yenilgiyle ayrıldı.
Lakers bu sonucun ardından bu sezon ikinci yenilgisini aldı. Los Angeles ekibinin 2 de galibiyeti bulunuyor.
Damian Lillard 31 sayıyla Portland'ın galibiyetinde önemli rol üstlenirken Gary Trent Jr. ise 28 sayı kaydetti. Lakers adına LeBron James 29 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle oynadı. Dennis Schröder ise 24 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist kaydetti.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:
Brooklyn Nets 111-116 Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks 128-120 Detroit Pistons
Oklahoma City Thunder 109-110 Utah Jazz
Denver Nuggets 124-111 Houston Rockets
İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.
Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat nefes alan Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar gözden geçiriliyor. Devre arası transfer döneminde problemleri çözmeye odaklanan sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin adeta üstünü çizdi. İşte yaşananlar.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medyadan eşine gelen hakaretler sebebiyle ayrılık kararı aldı. Başarılı futbolcunun konuyla ilgili yönetimle görüşeceği öğrenildi.
İngiliz ekibi Everton, Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama'yı kadrosuna katmayı çok istiyor.
Galatasaray'da sağ arka adalesinde ağrılar olan Feghouli en az 2-3 hafta forma giyemeyecek.