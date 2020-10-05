Los Angeles Laker'a Jimmy Butler dur dedi

NBA Final serisinde Miami Heat ile LA Lakers 3. kez karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Miami Heat, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ın efsanevi performansıyla 115-104 mağlup ederek durumu 2-1'e getirdi ve finallerdeki ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmada Jimmy Butler, Adeyao ve Dragic'in yokluğunda takımını adeta sırtlarken 45 dakika sahada kaldığı süre boyunca ürettiği 40 sayı, 11 ribaund ve 13 asistle geceye damgasını vuran isim olmayı başardı. Miami'de Tyler Herro ve Klly Olnyk 17'şer sayı üreterek takımlarına önemli katkı verdi.
Lakers cephesinde ise Butler'ı durdurmamanın sonucu yaşanırken süper yıldız LeBron James'in 25 sayı 10 ribaund 8 asistlik performansı yeterli olmadı. Anthony DAvid 15 sayıda kalırken Markieff Morris ile birlikte Kyle Kuzma 19'ar sayı atmasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.
Final serisinde iki takımı karşı karşıya getirecek 4. maç 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
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