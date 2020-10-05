  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 07:28
  • |
  • Son Güncelleme:

Los Angeles Laker'a Jimmy Butler dur dedi

Los Angeles Laker'a Jimmy Butler dur dedi

Paylaş

NBA Final serisi 3. maçında Miami Heat, LA Lakers'ı 115-104 mağlup ederek durumu 2-1'e getirdi.

NBA Final serisinde Miami Heat ile LA Lakers 3. kez karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Miami Heat, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ın efsanevi performansıyla 115-104 mağlup ederek durumu 2-1'e getirdi ve finallerdeki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmada Jimmy Butler, Adeyao ve Dragic'in yokluğunda takımını adeta sırtlarken 45 dakika sahada kaldığı süre boyunca ürettiği 40 sayı, 11 ribaund ve 13 asistle geceye damgasını vuran isim olmayı başardı. Miami'de Tyler Herro ve Klly Olnyk 17'şer sayı üreterek takımlarına önemli katkı verdi.

Lakers cephesinde ise Butler'ı durdurmamanın sonucu yaşanırken süper yıldız LeBron James'in 25 sayı 10 ribaund 8 asistlik performansı yeterli olmadı. Anthony DAvid 15 sayıda kalırken Markieff Morris ile birlikte Kyle Kuzma 19'ar sayı atmasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

Final serisinde iki takımı karşı karşıya getirecek 4. maç 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Yeni transfer...
Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Yeni transfer...

Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Yeni transfer...

Samatta her yerde manşet
Samatta her yerde manşet

Samatta her yerde manşet

Ağaoğlu: Orta oyunu var
Ağaoğlu: Orta oyunu var

Ağaoğlu: Orta oyunu var

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Perotti'nin maaşı 2,5 milyon euro
Perotti'nin maaşı 2,5 milyon euro

Perotti'nin maaşı 2,5 milyon euro

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'nin maaşı belli oldu.

Garry Rodrigues Al Ittihad'a dönüyor
Garry Rodrigues Al Ittihad'a dönüyor

Garry Rodrigues Al Ittihad'a dönüyor

Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesine dönen Garry Rodrigues, kulübü Al Ittihad'la anlaştı.

Bir haftada yıkım! 1-0
Bir haftada yıkım! 1-0

Bir haftada yıkım! 1-0

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde hafta içi Rangers'a mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. İki takımda da tek hedef milli araya moralli girmek.

Terim, ‘Alın kendiniz oynayın‘ dedi ve sahayı terk etti
Terim, ‘Alın kendiniz oynayın‘ dedi ve sahayı terk etti

Terim, ‘Alın kendiniz oynayın‘ dedi ve sahayı terk etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının bitimine az bir süre kala maçı bırakarak soyunma odasına gitti.

Gaziantep'ten transferde Mirallas bombası
Gaziantep'ten transferde Mirallas bombası

Gaziantep'ten transferde Mirallas bombası

Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Yusuf Günay: 'Bir işe yara Falcao!'
Yusuf Günay: 'Bir işe yara Falcao!'

Yusuf Günay: 'Bir işe yara Falcao!'

Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın Kasımpaşa maçında gol kaçıran Radamel Falcao için "O kadar para veriyoruz, bir işe yara" dediği iddia edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.