Los Angeles Laker, Miami Heat'i yenerek finalde öne geçti

Los Angeles Lakers, Miami Heat'i NBA Finalleri serisinin 1. maçında 116-98 mağlup etti.

Los Angeles Lakers, Miami Heat'i NBA Finalleri serisinin 1. maçında 116-98 mağlup etti.

Heat, maça güçlü bir şekilde başlayarak, ilk çeyreğin ortasında 13 sayılık bir üstünlük sağlasa da, Lakers hızlıca geri dönerek, ikinci çeyereğe üç sayılık bir üstünlükle girdi. Heat için hiçbir şey o noktadan sonra aynı olmadı ve rakibinden 14 sayı fark yiyerek, ilk yarıyı 17 sayı farkla geride kapattı. İşler, Goran Dragic'in ikinci çeyrekte ayağından sakatlanıp, ikinci yarıda geri dönmemesiyle daha da kötüye gitti. Üçüncü çeyrekte Lakers, Heat'i dokuz sayı farkla daha çok domine ederken, Heat uzunu Bam Adebayo bir omuz sakatlığı ile maçtan çıkmak zorunda kaldığı ve Jimmy Butler da ayak bileğinden birkaç kez sakatlandığı için, Heat için durum ölümcül bir noktaya vardı.



Butler, sakat bileğiyle oynamaya devam etmeye çalışsa da, Lakers üçüncü çeyrekte farkı 32 sayıya kadar çıkardı ve son çeyreğe 26 sayılık rahat bir farkla girdi. Koşullara rağmen, Heat dördüncü çeyrekte savaşmaya devam etti ve son çeyrekte Lakers'tan sekiz sayı daha fazla bulmayı başardı. Ancak bu, Anthony Davis ve LeBron James'in dominant performanslarını etkisiz hale getirecek kadar yeterli olmadı.



NUNN, KISA SÜREDE İYİ SKOR ÜRETTİ



Lakers'ta Davis, 38 dakika forma giyerek 34 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve üç blok kaydetti. LeBron James, 36 dakikada 25 sayı, 13 ribaund, 9 asist ve bir top çalma ile oynadı. Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green ve Alex Caruso da Los Angeles için çift hanelerde skor ürettiler. Lakers, 15/38 üçlük isabeti de dahil olmak üzere, genel olarak %45 isabetle oynadı.



Heat'te Jimmy Butler 33 dakikada 23 sayı, 5 asist, iki ribaund ve iki top çalma ile takımın en skoreri oldu. Kendrick Nunn, benchten gelip oynadığı 20 dakikada 18 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile kendisini takip ederken, Tyler Herro 14 sayı, Jae Crowder ise 12 sayı ekledi.



2. maçın bu Cuma oynanması planlanıyor. Bu da Heat'e sakatlanan oyuncular için en iyisini ummak ve ayrıca Lakers'taki dinamik ikiliyi yavaşlatma stratejilerini yeniden gözden geçirmek için bir gün vermiş olacak.

