Loris Karius: Yeni macera olacağını düşünerek geldim

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'da performansını değerlendiren Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, futbolda inişler ve çıkışların olabileceğini, her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Son haftalardaki çıkışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Karius, "Kendi başınıza bu olmuyor. Bütün ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum." dedi.

Beşiktaş'ı farklı bir deneyim yaşamak için tercih ettiğini kaydeden Alman kaleci, "Değişikliğe, farklı bir şey yapmaya ihtiyaç duydum. Beşiktaşlı yöneticiler her gün arıyorlardı. Çok ilgi gösterdiler. Beni istediklerini gördüm. Benim için ne yapacaklarını da gösterdiler. Yeni macera olacağını düşünerek geldim. Yeni kültür, yeni ülke, yeni şehir, yeni lig... Daha önce hiç yapmadığım bir şey olacaktı. Futbolculuk kariyeri uzun olmuyor. Zevk almak istiyorsunuz. Bu durum kararımı etkiledi." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğun kendisi için her zaman birinci sırada olduğunu vurgulayan Karius, "Modaya da ilgim var. O yüzden bununla ilgili şeyler deniyorum. Müzikle de çok ilgileniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de akşam saatlerinde maçların yapılmasının kendisi için ilginç olduğunu belirten Karius, "İngiltere'de gündüz saatlerinde oynuyorduk. Tabii rutininizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz." diye konuştu.

Kariyerinde 200'ün üzerinde profesyonel maça çıktığını aktaran siyah-beyazlı file bekçisi, "Aynı heyecanı taşıyorsunuz. Her hafta sanki ilk maça çıkar gibi oluyorsunuz. Çok heyecan verici bir olaya katılıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki hayatından mutlu olduğunu kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, "İstanbul, yaşayan çılgın bir şehir. Yemeklerini seviyorum. Çok fazla alternatif var." açıklamasında bulundu.

Takım kaptanı Burak Yılmaz'ın kendileri için iyi bir lider olduğunu da anlatan Karius, "Harika bir kaptan. Herkesin saygı duyduğu, sözünü dinlediği, tavsiye alabileceği, sohbet edebileceği bir insan. Sahada da çok iyi. Takımımızda olduğu için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)