Loris Karius, Union Berlin'de

Kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Karius, "Berlin'de kariyerim için yeni bir fırsat yakaladığım ve yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.
2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Türk vatandaşlığına geçen oyuncusu Shane Larkin, "medya buluşmaları" organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.
İtalyan devi Roma, daha önce 12 milyon euro sunduğu Galatasaray'a Marcao için yaptığı teklifi 15 milyon euro + bonus şeklinde güncelledi. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta içinde son teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor. Cimbom'un scout ekibi, Brezilyalı stoperin yerine 2 alternatifi şimdiden transfer komitesine sundu.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Ravil Tagir, "İnşallah benim de yolum Cengiz ağabey gibi olur ve Başakşehir sayesinde Şampiyonlar Ligi, A Milli Takım heyecanları yaşarım ve belki ben de bir gün buradan Avrupa'nın en büyük liglerine giderek hem Türk futbolunu hem Başakşehir'i hem de yetiştiğim Altınordu'yu temsil ederim." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.