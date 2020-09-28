Loris Karius, Union Berlin'de

Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.

İtalyan devi Roma, daha önce 12 milyon euro sunduğu Galatasaray'a Marcao için yaptığı teklifi 15 milyon euro + bonus şeklinde güncelledi. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta içinde son teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor. Cimbom'un scout ekibi, Brezilyalı stoperin yerine 2 alternatifi şimdiden transfer komitesine sundu.

Altınordu'ya veda mesajı yayımlayan Ravil'in hedefleri büyük

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Ravil Tagir, "İnşallah benim de yolum Cengiz ağabey gibi olur ve Başakşehir sayesinde Şampiyonlar Ligi, A Milli Takım heyecanları yaşarım ve belki ben de bir gün buradan Avrupa'nın en büyük liglerine giderek hem Türk futbolunu hem Başakşehir'i hem de yetiştiğim Altınordu'yu temsil ederim." dedi.