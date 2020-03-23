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aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:14
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:14

Loris Karius Premier League'e geri dönüyor

Loris Karius Premier League'e geri dönüyor

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Kartal'daki 2 sezonluk kiralık anlaşması dönem sonunda bitecek olan Loris Karius'a, Liverpool'a dönüş yolu da kapanmıştı.

Beşiktaş’taki istikrarsız performansı sonrasında Merseyside ekibinin kadrosunda düşünmediği Alman file bekçisinin, menajeri aracılığıyla şimdiden kulüp arayışına girdiği belirtildi. Tecrübeli ismin, bir diğer Premier Lig ekibi West Ham United’la temas halinde olduğu öğrenildi.

(Fanatik)

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