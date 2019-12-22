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Loris Karius: İyi oynamadık, işlerini kolaylaştırdık

Loris Karius: İyi oynamadık, işlerini kolaylaştırdık

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve takım arkadaşlarının performansını eleştirdi.

Loris Karius, derbide iyi oynamadıklarını söylerken "Fenerbahçe savaştı, biz hazır değildik. Yeteri kadar savaşmadık, ikili mücelelerde onlar kadar ayakta kalamadık. Bu tür maçlarda yeterli kadar mücadele etmezseniz, kazanamazsınız. Tabii ki bunu da anlayamıyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Loris Karius "Özgüvenimiz yüksek değildi, kendi oyunumuzu oynamak için özgüven ortaya koyamadık. Uzun toplar bazen iş yapar ama oyunun tamamını bu şekilde götüremezsiniz. Bizim daha iyi oynayacak kalitemiz var, ancak sadece uzun top deneyince Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık." diye konuştu.


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