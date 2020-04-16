Loris Karius eşyalarını toplamaya başladı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiği iddiaları doğru değildir"

Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi... Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi... Galatasaray'ın orta sahadaki kiralık oyuncularından Seri, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'de kalmayı düşünmüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Şilili orta saha Charles Aranguiz'in Bayern Münih'e imza atacağı iddia edildi. Yine Aranguiz'in durumuna ilişkin ise Şili basını birçok farklı iddiada bulundu.

Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı Fenerbahçe'de transfer ve hoca arayışları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim bugün gündeme geldi. Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe yıldız stoper için yine devrede Fenerbahçe yıldız stoper için yine devrede İsmi sezon başında da Fenerbahçe ile anılan FCSB'nin Sırp stoperi Bogdan Planic için Fenerbahçe'nin yeniden devreye girdiği belirtildi.