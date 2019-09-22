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'Loris Karius dönemez'

'Loris Karius dönemez'

İngiliz basını, zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Karius’un dönemeyeceğini duyurdu. Psikologlar da Karius’u analiz etti.

AKŞAM

İNGİLİZ Basını Loris Karius’un satın alma opsiyonunun zorunlu olduğunu ve sezon sonunda dönme ihtimali bulunmadığını bildirdi. Mayıs 2020’de Beşiktaş’la kiralık mukavelesi bitecek olan Karius’un, 7 milyon 250 bin euro zorunlu opsiyonu bulunuyor. İngiliz basını 26 yaşındaki kalecinin Anfi eld’e dönmesinin imkansız olduğunu bildirdi. Beşiktaş Yönetimi, Alman file bekçisinin satın alma opsiyonunu mecburen kullanacak. Liverpool Echo Gazetesi ise, İngiltere’de psikologlara danışarak özel bir haber yaptı ve ‘Karius’un her hatasında Real Madrid maçına geri döndüğü ve hep o anları yaşadığı’ tespiti öne çıkarıldı.

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