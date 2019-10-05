Loris Karius: Belki sezon sonunda İngiltere ya da Almanya'da başka bir kulübe giderim

Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, sezon sonunda Premier Lig ekibine dönebileceğini söyledi.

"LIVERPOOL İYİ BİR SEÇENEK"

Liverpool için yeniden oynama ihtimali olduğunu vurgulayan Karius, "Beşiktaş ile sezon sonunda kiralık sözleşmem bitiyor. Sonrasında Liverpool'da oynar mıyım bilmiyorum. Elbette orada olmak iyi bir seçenek. Belki İngiltere ya da Almanya'da başka bir kulübe giderim." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA BAZI SORUNLAR VAR"

Karius sözlerini "Şu anda tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım. Burada geçirdiğim zamandan keyif alıyorum ancak elbette İngiltere'de daha fazla spot ışığının altında oynuyorsunuz. Şu an bazı sorunlar olsa da Beşiktaş oynamak için iyi bir kulüp. Geçen sene benim için zor geçti ama genel olarak oldukça iyi bir sezondu" ifadeleriyle sürdürdü.

"BELKİ LIVERPOOL İÇİN OYNARIM"

Geleceği için endişelenmediğini dile getiren Alman kaleci, "Premier Lig kesinlikle en iyisi. Liverpool ile sözleşmem devam ediyor. Belki Liverpool için oynarım. Ancak Liverpool olmasa da iyi bir takımda oynayacağımı biliyorum. Bu konuda endişelenmiyorum" şeklinde konuştu.

"YAKIŞMAYAN BİR TOP"

UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılan topu eleştiren Karius, "Böyle bir turnuvaya yakışmayan bir topun kullanılması utanç verici. Şimdiye kadar oynadığım en kötü toptu. Elinizde sabun varmış gibi hissediyorsunuz" dedi.

(Sporx)